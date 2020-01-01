Григорий Серёдкин Доля безбилетников на пермских бескондукторных маршрутах составила 17% В Пермской гордуме подвели итоги транспортного эксперимента Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Алёна Власова

На заседании временной комиссии по транспорту Пермской городской думы глава пермского дептранса Анатолий Путин рассказал об итогах эксперимента по бескондукторной оплаты проезда.

Так, по данным автоматической системы учёта пассажиров, 64% пассажиров оплачивали проезд через валидаторы. В остальных случаях оплата проходила наличными средствами. Две трети случаев оплаты через водителя — необходимость воспользоваться бесплатной пересадкой.

«Если эта функция автоматизируется, «на водителях» останутся только 12% пассажиров», — отметил Анатолий Путин.

А средняя доля безбилетников к концу марта составила 17,2%. Всего на линии ежедневно работало шесть бригад контролёров по два человека в каждой. Проведено 5 тыс. 563 проверок. Выявлено 3 тыс. 57 безбилетных пассажиров.

Сейчас проект бескондукторной оплаты проезда будет заморожен до 2022 года. По словам Анатолия Путина, для его успешной работы требуется решить ряд проблем. Во-первых, автоматизировать процесс бесплатной пересадки. Во-вторых, повысить удобство безналичной оплаты проезда из-за отказа валидаторов принимать карты некоторых банков. А в-третьих — расширить полномочия контролёров в части работы с безбилетниками.

Напомним, в феврале-марте 2021 года на трёх городских маршрутах (автобусы №4 и №80 и трамвай №6) проводился эксперимент по бескондукторной оплате проезда. На маршрутах у каждой двери были установлены стационарные валидаторы. Оплатить проезд наличными или совершить бесплатную пересадку можно было при помощи водителя.

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