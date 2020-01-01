Мария Сыропятова В Верховный суд России подана жалоба по «малой пирамиде» на ул. Крисанова Мэрия пытается уменьшить стоимость выкупа объекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

Департамент земельных отношений администрации Перми подал кассационную жалобу в Верховный суд на судебные решения по определению стоимости выкупа одной из «малых пирамид» на ул. Крисанова, 12б. Данные об этом содержатся в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

По словам совладельца ТЦ «Айсберг» и отца владелицы объекта Александра Кириленко, соглашение о выкупе и изъятии в муниципальную собственность уже заключено, разногласия связаны только со стоимостью выкупа.

Напомним, что стоимость выкупа данного объекта была определена в сентябре 2020 года Арбитражным судом Пермского края в 132,2 млн руб. Это в два раза превышало стоимость, установленную проведённой по заказу мэрии оценкой. В декабре это решение вступило в законную силу, а в апреле 2021 года решение устояло в Арбитражном суде Уральского округа. Это имущество попало под выкуп в муниципальную собственность в числе более чем 60 объектов недвижимости в центре Перми ещё в 2019 году.

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