Мария Сыропятова Суд отказал мэрии Перми в пересмотре цены выкупа одной из малых пирамид на ул. Крисанова Чиновники хотели бы снизить стоимость имущества в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Арбитражный суд Уральского округа отказал в пересмотре стоимости выкупа одной из малых пирамид на ул. Крисанова в Перми. Как стало известно «Новому компаньону», решение было принято ещё в конце апреля.

Напомним, в суде департамент земельных отношений мэрии пытался обжаловать стоимость выкупа торгового центра на ул. Крисанова, 12б. Его стоимость была определена в Арбитражном суде Пермского края в 132,2 млн руб, что в два раза превышало оценку, проведённую по заказу мэрии Перми.

Также в конце апреля в кассации было отказано мэрии в пересмотре стоимости выкупа другого объекта рядом — павильона на ул. Ленина, 84а. За этот объект мэрии придётся выплатить 29,8 млн руб. (его стоимость также выросла по итогам судебной экспертизы более чем в два раза). Оба объекта пока принадлежат совладельцу ТЦ «Айсберг» предпринимателю Александру Кириленко и его семье.

Напомним, что это имущество попало под выкуп в муниципальную собственность в числе более чем 60 объектов недвижимости в центре Перми ещё в 2019 году. При этом стоимость выкупа данного объекта была определена в сентябре 2020 года Арбитражным судом Пермского края в 132,2 млн руб. Это в два раза превышало стоимость, установленную оценкой, проведённой по заказу мэрии. В декабре это решение вступило в законную силу, а в марте 2021 года собственник объектов подал ещё один иск, добиваясь ускорения исполнения решения суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.