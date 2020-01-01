Мария Сыропятова Собственник «малой пирамиды» на ул. Крисанова подал ещё один иск к мэрии Он пытается добиться исполнения судебного решения об определении стоимости выкупа своего имущества Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Собственник «малой пирамиды» на ул. Крисанова, 12б в Перми пытается добиться исполнения судебного решения об определении стоимости выкупа своего имущества мэрией. Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, новый иск к департаменту земельных отношений (ДЗО) администрации Перми подан 22 марта.

«Разногласия с мэрией оставались в вопросе о цене объекта, — пояснил ситуацию совладелец ТЦ «Айсберг» и отец владелицы «малой пирамиды» на ул. Крисанова, 12б Александр Кириленко. — Договор об изъятии был заключён обеими сторонами. Но находился в подвешенном состоянии, поскольку существенное условие, т. е. цена, не была определена. После вступления решения суда в законную силу (в декабре 2020 года — прим. ред.) договор стал считаться заключённым. В течении 45 дней администрация должна была исполнить договор, но по истечении этого срока прошло уже больше месяца, а администрация Перми так и не перечислила средства».

Сумма предъявляемых требований — 133,097 млн руб., что на 900 тыс. руб. больше, чем было установлено судом. По словам Александра Кириленко, увеличение стоимости выкупа связано с набежавшими пенями из-за «просрока» исполнения решения суда.

«После вступления решения суда в законную силу оно подлежит немедленному исполнению, — отмечает юрист Пермской торгово-промышленной палаты Владимир Халдеев. — Но в данном случае, поскольку выплаты будут производиться из бюджета Перми по нормам Бюджетного кодекса, фактическое исполнение может растянуться до трёх месяцев».

Напомним, что в октябре 2019 года распоряжением начальника департамента земельных отношений №1380 была начата процедура изъятия более 60 земельных участков и объектов недвижимости в центре Перми.

На сегодняшний день мэрия завершила оценку всего имущества частных собственников в центре Перми, а также завершила изъятие по трём группам объектов — двум павильонам у строительного колледжа (пр. Комсомольский, 59а), Островского, 93 и ул. Петропавловская, 77, 77а, 77б. По многим другим продолжаются споры в судах по оспариванию стоимости изъятия имущества.

Согласно оценке ДЗО по вступившим в законную силу решениям судов в среднем стоимость выкупаемого имущества увеличилась до двух раз. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Пермского края определил стоимость выкупа имущества на Крисанова, 12б в 132,2 млн руб., а в декабре это решение вступило в законную силу.

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