В Перми начинается реконструкция фасадов пермского Театра-Театра и библиотеки им. Горького Работы проведёт ООО «Пермстроймет+» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 26 июля в Перми начинается реконструкция фасадов библиотеки им. Горького и пермского Театра-Театра.

Работами за 215,6 млн руб. займётся ООО «Пермстроймет+». Эта компания была единственным участником двух аукционов и признана победителем торгов.

Согласно техническому заданию подрядчик обязуется восстановить фасад Театра-Театра со стороны улиц Петропавловской, Борчанинова, Ленина и Крисанова — нынешняя облицовка керамогранитной плиткой будет заменена на мрамор, которым театр был облицован изначально, однако облицовка будет сделана с учётом современных технологий, чтобы мраморные плитки не отваливались, как это было до 2004 года. Также будут проведены монтажные работы по подсветке здания, системе наружного видеонаблюдения и существующего навесного оборудования на фасадах. Срок выполнения работ — до 1 ноября 2022 года.

В перечень работ на объекте «Библиотека им. Горького» входят гидроизоляция фундаментов и отмостка, замена окон и дверей, реставрация фасада здания и контррельефа, ремонт главной входной группы и букв на фасаде, подсветка библиотеки. Срок выполнения — до 25 октября 2022 года.









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