Реконструкцией фасадов пермского Театра-Театра и библиотеки им. Горького займется один подрядчик Заявка ООО «Пермстроймет+» на участие в двух аукционах оказалась единственной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Реконструкцией фасада пермского Театра-Театра займётся ООО «Пермстроймет+». По итогам электронного аукциона контракт с подрядчиком будет заключен по максимальной (начальной) цене— 134,2 млн рублей. Эта же компания признана победителем торгов на реконструкцию фасада библиотеки им. Горького (на конкурс также была подана одна заявка, цена контракта — 81,4 млн руб.).

Согласно техническому заданию, подрядчик обязуется восстановить фасад Театра-Театра со стороны улиц Петропавловская, Борчанинова, Ленина и Крисанова - нынешняя облицовка керамогранитной плиткой будет заменена на мрамор, которым театр был облицован изначально, однако облицовка будет сделана с учётом современных технологий, чтобы мраморные плитки не отваливались, как это было до 2004 года. Также будут проведены монтажные работы по подсветке здания, системе наружного видеонаблюдения и существующего навесного оборудования на фасадах. Срок выполнения работ — с 26 июля 2021 года по 1 ноября 2022 года.

Ранее художественный руководитель театра Борис Мильграм сообщил, что Театр-Театр будет обновлён не только снаружи, но и внутри.

ООО «Пермстроймет+» занимается ремонтом на объектах культурного наследия с 2003 года. В прошлом году компания провела смену технического оснащения нижней механики сцены и замену облицовки фасада колосниковой башни Театра-Театра, а также произвела работы по замене системы отопления и реставрации внутренних интерьеров Пермского театра оперы и балета. В 2020 году подрядчик занимался реставрацией учебного корпуса Пермского политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова.

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