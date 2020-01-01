Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр планирует новую реконструкцию Для драматических спектаклей нужна драматическая сцена Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском Театре-Театре в 2022 году снова пройдёт реконструкция. Об этом на пресс-конференции, посвящённой предстоящей премьере спектакля «Лир», сообщил художественный руководитель театра Борис Мильграм.

По его словам, на будущий год планируется капитальная реконструкция большого фойе, а также «расконсервация» рассчитанного на 200 зрительских мест балкона, который запечатан уже много лет. По словам Мильграма, нынешнее фойе по своему уровню и функционалу не соответствует техническому оснащению театра, и после реконструкции «это будет театр нового уровня».

Худрук надеется, что основные работы пройдут летом 2022 года, чтобы не закрывать театр во время сезона.

Планируется реконструировать и малый зал — «Сцену-Молот». Там будет демонтирован зрительский амфитеатр, и зал станет «трансформером»: можно будет ставить спектакли и на плоском полу, и с амфитеатром сидений, который станет выдвижным.

Здание Театра-Театра будет обновлено и снаружи. Нынешняя облицовка керамогранитной плиткой будет заменена на мрамор, которым театр был облицован изначально, однако облицовка будет сделана с учётом современных технологий, чтобы мраморные плитки не отваливались, как это было до 2004 года. В нынешнем году будет заменена облицовка со стороны улиц Крисанова и Петропавловской, в будущем году — со стороны улиц Борчанинова и Ленина. После этого будет сделана новая архитектурная подсветка, и обновлённый театр станет ещё одним юбилейным подарком к 300-летию Перми.

Однако этим «перестроечные» планы Бориса Мильграма не исчерпываются. По словам худрука, театру нужна ещё одна сцена — драматическая. Нынешние две сцены, по мнению Мильграма, не дают театру возможности осуществлять постановки в жанре драматического театра. Малая сцена рассчитана на лабораторные и экспериментальные форматы. Большая сцена — слишком большая, на ней драма, по словам Мильграма, «теряется», поскольку невозможно в таком формате доносить до зрителя тонкие психологические движения. Именно поэтому театр на большой сцене ставит шоу-спектакли, в которых личность актёра важна, но лишь наряду с музыкой, светом, видео и другими составляющими.

Для драматических спектаклей нужна более уютная сцена с залом на 350–400 зрительских мест. Театр намерен пристроить её со стороны ул. Крисанова. Уже есть дизайн-проект, который руководство театра показывало экс-главе региона Максиму Решетникову, однако тот покинул место губернатора, не дав принципиального ответа, так что третья сцена пока остаётся для театра скорее мечтой, чем проектом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.