Елена Бардукова Ремонт библиотеки им. Горького в Перми оценили в 81,4 млн руб. Работы необходимо выполнить до 25 октября 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба библиотеки

Региональное минзакупок объявило аукцион на выполнение ремонтных работ краевой библиотеки им. А. М. Горького. Начальная цена аукциона — 81,4 млн руб.

В стоимость работ входят гидроизоляция фундаментов и отмостка, замена окон и дверей, реставрация фасада здания и контррельефа, ремонт главной входной группы и букв на фасаде, подсветка библиотеки.

Срок выполнения работ — с 26 июля 2021 года до 25 октября 2022 года.

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