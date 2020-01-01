Мария Сыропятова Мэрия повторно выставила на торги места под фудтраки Два из них расположены в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми повторно выставила на торги места под размещение семи фудтраков. Так называют кафе-фургоны с мобильной кухней для торговли едой быстрого приготовления и напитками. Данные об аукционе размещены на муниципальной торговой площадке.

Речь о двух местах рядом со спорткомплексом «Олимпия» и по одному — у «Завода Шпагина», Дворца культуры им. Солдатова, в парке Балатово, парке «Счастье есть» Кировского района и у Мотовилихинского пруда.

На первых торгах эти площадки не вызвали интереса у предпринимателей. Разыграть удалось только четыре места под фудтраки: три на эспланаде и одно у парка Миндовского.

Места будут предоставляться на 5 лет, площадь под каждый из фудтраков составит 18 кв. м.

Начальная стоимость варьируется от 22,4 тыс. руб. до 48,5 тыс. руб. Аукцион запланирован на 17 августа 2021 года.

Напомним, что о возможности появления в регионе фудтраков впервые рассказали в сентябре 2020 года на заседании краевого правительства, а уже в декабре был опубликован первый проект изменения в схему нестационарной торговли, предусматривающий появление таких объектов в Перми. Первый аукцион на них прошёл в июне 2021 года.

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