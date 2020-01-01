Мария Сыропятова Мэрия Перми объявила первые торги на места под фудтраки Кафе-фургоны должны заработать летом в одиннадцати точках города Поделиться Поделиться Твитнуть

Аукцион на размещение в Перми фудтраков (кафе-фургонов с мобильной кухней для торговли едой быстрого приготовления и напитками) объявлен на муниципальной торговой площадке.

Всего под фудтраки выделено одиннадцать мест, пять из которых находятся в центре Перми. Среди них — три места на эспланаде: два рядом с Театром-Театром (ул. Ленина, 53) и ещё одно в 68-м квартале, у центрального городского фонтана. Также фудтраки появятся у «Завода Шпагина» (ул. Советская, 1б) и у Дворца культуры им. Солдатова (пр. Комсомольский, 79).

Два места под кафе-фургоны предусмотрены рядом со спорткомплексом «Олимпия», по одному — у парка Миндовского, в парке Балатово, в парке «Счастье есть» в Кировском районе и у Мотовилихинского пруда.

Период размещения — 5 лет, площадь под каждый из фудтраков — 18 кв. м.

Начальная стоимость варьируется от 22,4 тыс. руб. до 53,7 тыс. руб. Аукцион запланирован на 16 июня 2021 года. Помимо мест под фудтраки на нём разыграют три места под павильоны, по одному в Кировском, Орджоникидзевском и Дзержинском районах.

Напомним, что о возможности появления в регионе фудтраков впервые рассказали в сентябре 2020 года на заседании краевого правительства, а уже в декабре был опубликован первый проект изменения в схему нестационарной торговли, предусматривающий появление таких объектов в Перми.

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