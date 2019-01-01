Мария Сыропятова В Пермском крае появится новый вид нестационарной торговли Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства в среду, 30 сентября, были приняты изменения в постановление «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных объектов».

Теперь в муниципальных схемах размещения НТО в Пермском крае помимо мест под киоски и павильоны появятся места и для фудтраков (под ними понимают кафе-фургоны, из которых обычно продают еду быстрого приготовления и напитки).

Среди других изменений — на тротуарах теперь появится официальная возможность торговать не только холодными, но и горячими напитками, а также овощами и фруктами. В киосках и павильонах, расположенных в сельской местности, предприниматели смогут торговать любыми продовольственными товарами без различий в специализации (в городах по-прежнему в НТО можно торговать либо рыбой, либо мясом, либо овощами и фруктами, либо мороженым с прохладительными напитками).

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