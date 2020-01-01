Мария Сыропятова В центре Перми появятся пять кафе-фургонов В схему размещения объектов нестационарной торговли внесены изменения Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми согласовала размещение в городе одиннадцати фудтраков (кафе-фургонов с мобильной кухней для торговли едой быстрого приготовления и напитками). Пять из них появятся в центре краевой столицы. Изменения внесены в муниципальную схему размещения объектов нестационарной торговли.

Аукционы на места для нового для города вида торговли могут пройти уже в мае.

Среди утверждённых мест дислокации — три места на эспланаде: два рядом с Театром-Театром (ул. Ленина, 53) и ещё одно в 68-м квартале у центрального городского фонтана. Также фудтраки появятся у «Завода Шпагина» (ул.Советская, 1б) и у Дворца культуры им. Солдатова (пр. Комсомольский, 79).

Два места под кафе-фургоны предусмотрены рядом с спорткомплексом «Олимпия», по одному — у парка Миндовского, в парке Балатово, в парке «Счастье есть» в Кировском районе и у Мотовилихинского пруда.

Напомним, что о возможности появления в регионе фудтраков впервые рассказали в сентябре 2020 года на заседании краевого правительства, а уже в декабре был опубликован первый проект изменения в схему нестационарной торговли, предусматривающий появление таких объектов в Перми.

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