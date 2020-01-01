Мария Сыропятова На пермской эспланаде предусмотрены места для размещения фургонов по продаже еды Поделиться Поделиться Твитнуть

В схему размещения объектов нестационарной торговли в Перми предлагается добавить 18 мест под фудтраки. Проект постановления об этом появился на сайте городской администрации.

Фудтраки — кафе-фургоны по продаже блюд быстрого приготовления и напитков.

Девять мест, согласно проекту, находятся в центре Перми: два — в 68-м квартале на эспланаде рядом с достраиваемыми мэрией кафе-холмами, ещё два — рядом с Театром-Театром, и по одному — в сквере им. Дзержинского, на ул. Екатерининской, 225, на Комсомольском проспекте, 1, ул. Советской, 1б, Комсомольском проспекте, 79.

Напомним, что в сентябре 2020 года краевое правительство анонсировало их появление в муниципальных схемах нестационарной торговли. В декабре появился проект изменения в схему, в которой впервые предусматривались фудтраки, но он так и не был принят.

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