Мария Сыропятова Сдача в эксплуатацию кафе-холмов на эспланаде запланирована на март Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Работы по отделке кафе-холмов на эспланаде в мэрии Перми планируют завершить к концу марта 2021 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации Перми.

Ранее, в первом квартале 2020 года, в мэрии уже планировали сдать эти объекты в эксплуатацию и передать в управление департаменту культуры.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в декабре 2020 года заключено дополнительное соглашение на выполнение работ по внутренней отделке и монтажу технологического оборудования в зданиях кафе, после чего подрядная организация приступила к их выполнению.

Параллельно с выполнением работ заказчиком работ МКУ «Пермблагоустройство» совместно с подрядной организацией ведётся подготовка документов в инспекцию государственного строительного надзора Пермского края.

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