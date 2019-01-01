Мария Сыропятова Кафе-холмы на эспланаде к Новому году открыть не успеют На введение их в эксплуатацию уже выделен 21 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Два кафе-холма на пермской эспланаде будут оборудованы и переданы в управление департаменту культуры администрации Перми в первом квартале 2021 года. Об этом на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы рассказал заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

По его словам, остальная часть эспланады уже передана в управление городскому департаменту культуры. Однако именно кафе-холмы к Новому году в мэрии оборудовать и передать не успеют. Согласно процедуре после передачи будут объявлены торги, по итогам которых они будут переданы предпринимателям.

Напомним, что строительство кафе-холмов завершилось в январе 2020 года. Но из-за проблем с документацией мэрии не удаётся завершить отделку и ввести объекты в эксплуатацию. В начале сентября 2020 года было выдано новое разрешение на строительство кафе-холмов, а в конце августа из городского бюджета выделили дополнительно 21 млн руб на введение их в эксплуатацию.

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