Застройщику двух кафе-холмов на эспланаде грозит штраф Прокуратура Перми добивается привлечения МКУ «Пермблагоустройство» к ответственности

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Прокуратура Перми направила иск в Арбитражный суд Пермского края к МКУ «Пермблагоустройство». Поводом к подаче иска послужило отсутствие разрешения на строительство на момент начала работ по строительству двух кафе-холмов на эспланаде.

С 16 августа по 14 октября 2019 года прокуратура Перми проводила проверку соблюдения градостроительного законодательства при реконструкции территории общего пользования «Сквер в 68-м квартале, эспланада». МКУ «Пермблагоустройство» одновременно является муниципальным заказчиком и застройщиком данной территории.

В официальном ответе прокуратуры «Новому компаньону» говорится, что МКУ «Пермблагоустройство» «до начала строительства объектов капитального строительства (двух кафе) не обеспечило получение разрешения на строительство». В надзорном ведомстве нашли в этом нарушение ст. 51 и 52 Градостроительного кодекса России. В связи с этим вынесено постановление о возбуждении дела по отношению к МКУ «Пермблагоустройство» по ч. 1. ст. 9.5 КоАП РФ «О нарушении установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию». По ней МКУ «Пермблагоустройство» грозит от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. штрафа или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Заявление уже принято к производству, его рассмотрение назначено на 25 декабря 2019 года.

В МКУ «Пермблагоустройство» подтвердили «Новому компаньону», что знают об иске. При этом разрешение на строительство указанных в иске объектов получено. На этом основании в МКУ «Пермблагоустройство» планируют оспорить обвинения, выдвинутые прокуратурой Перми. В МКУ «Пермблагоустройство» также пояснили, что разрешение на строительство двух кафе на эспланаде не было оформлено, поскольку «холмы рассматривались как элементы благоустройства», а значит, «получение разрешения на них не требовалось». Этот проект ранее получил положительное заключение Государственной экспертизы.

В мае 2019 года в Ленинский районный суд поступил иск от правозащитника Дениса Галицкого. В нём он требовал «запретить эксплуатацию и снести» два кафе, которые возводились по муниципальному контракту в рамках реконструкции эспланады. В результате процесса Ленинский районный суд принял решении об отсутствии «оснований для признания строящихся зданий двух кафе» в качестве самовольных построек. По мнению суда, данные «требования являются преждевременными», поскольку у ответчика есть «возможности устранить нарушения градостроительного законодательства».

В середине октября 2019 года Пермский краевой суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда. Как рассказали «Новому компаньону» в МКУ «Пермблагоустройство», по итогам решения суда необходимые изменения были внесены в проектную документацию.