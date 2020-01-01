Мария Сыропятова В Перми собираются добавить сто мест под ларьки При этом 98 мест исключат Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми планирует внести изменения в схему нестационарной торговли: сто мест будет добавлено, а 98 исключено. Проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Среди нововведений: в схеме появились 23 места под новый вид нестационарной торговли — фудтраки. В сентябре краевое правительство анонсировало их появление в регионе. На фоне пандемии эти новости вызвали https://www.newsko.ru/articles/nk-6158944.html интерес у части владельцев кафе и ресторанов Перми.

Также в схему внесут места под вендинговые аппараты по продаже питьевой воды, киоски, павильоны и палатки.

Ранее предприниматели обращали внимание на то, что многие места в схеме оказываются невостребованными на аукционах. Причина — в неудобном их расположении для бизнеса.

«Некоторые торги ранее проходили при абсурдных для бизнеса условиях, — отмечает председатель Пермского регионального отделения Российского профсоюза работников малого и среднего бизнеса Екатерина Безгодова. — Например, в одном месте могли разыгрывать палатку и павильон с одним целевым назначением. Непонятно, кому могут быть нужны несколько точек по торговле овощами и фруктами в одном месте. Схема нестационарной торговли — очень сложный проект для разработки, нужно, чтобы места были востребованы и бизнесом, и жителями».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов поддерживает стремление мэрии модифицировать документ:

«Схема размещения НТО — это не статический документ. Он должен постоянно изменяться в зависимости от потребностей жителей города и представителей бизнеса».

По его словам, расширение видов нестационарной торговли расширяет возможности для реализации предпринимательской инициативы.

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