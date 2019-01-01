Мария Сыропятова Мимо лота Администрация Перми смогла разыграть только половину лотов под НТО Поделиться Поделиться Твитнуть

В июле и начале августа на муниципальной торговой площадке прошли шесть аукционов по размещению объектов нестационарной торговли (НТО). Как и в прошлом году, городским властям удалось разыграть только половину из выставленных на аукцион мест под размещение НТО — 101 из 201. Это 59 мест под палатки, 18 — под вендинговые аппараты, 11 — под павильоны, девять — под киоски, и четыре — под лотки.

Если все договоры с предпринимателями будут заключены, то в городской бюджет поступит 2,9 млн руб. В среднем за один НТО предприниматель заплатит по 29,4 тыс. руб. в год. Самым дорогим для предпринимателей оказалось место под павильон с овощами и фруктами в Орджоникидзевском районе (185,2 тыс. руб. в год). Самое дешёвое в том же районе — 2,8 тыс. руб. в год. В администрации Перми пояснили, что договоры с предпринимателями будут заключены не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 дней с момента размещения протокола рассмотрения заявок.

В отличие от 2019 года, в этот раз было выставлено большое число мест под сезонную торговлю — 119. При этом из 107 мест под палатки были разыграны 59 (летом прошлого года не было ни одного места под палатку), из 12 мест под лотки — четыре (в прошлом году — два). Причём специализация большинства (52) из разыгранных летом 2020 года палаток – овощи и фрукты.

Собеседник «Нового компаньона» в мэрии связывает это с федеральными нормативами по минимальной обеспеченности НТО по торговле продуктами питания на муниципальной земле. Ранее они выполнялись только с учётом НТО, размещённых на частных землях.

На 33 из 101 разыгранного лота было подано более двух заявок. Прошлым летом аналогичный показатель составлял примерно 45% лотов — 26 из 58 из разыгранных на аукционах. В среднем цену лота на аукционе удалось поднять в 2,2 раза, с 13 255 руб. до 29 426 руб. В прошлом году аукционы прошли при аналогичном показателе в 2,5 раза (с 22 509 руб. до 57 713 руб.).

Эксперты считают, что низкая востребованность НТО связана в первую очередь с влиянием пандемии на экономику, на которую наложились требования по внешнему облику киосков и павильонов, установленные городскими властями.

Антон Любич, юрист:

— Скорее всего, не были разыграны те места, где проходимость не покрывала затраты. Предприниматель по существующим правилам должен изготовить и установить нестационарный торговый объект, а сверх этого — заплатить арендную плату. Кроме того, в последние месяцы снизилась и покупательская способность населения. Следовательно, и срок окупаемости увеличился, так же как снизилось и число мест, которые в принципе были окупаемы.

По словам совладельца сети вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды ООО «Каскад» Юрия Михеева, решение о скорейшем проведении аукциона на размещение вендинговых аппаратов было принято в мэрии по настоятельной просьбе депутатов Пермской городской думы. «Механизм подбора мест, который бы нас устраивал, не отработан, — отмечает Юрий Михеев. — Есть нюансы, которые специалистам городской администрации неизвестны. Нужно садиться вместе за один стол и разговаривать, тогда не будет впустую выставленных мест». В пример он приводит расчёт расстояния, на которое нужно тянуть кабель подключения к электричеству, или возможность подъезда к НТО автомобилей.

Отметим, что 4 августа были разыграны 18 из 33 мест на размещение вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды. По результатам аукционов договоры по всем расторгованным местам будут заключены по стартовой цене, от 4 тыс. до 10,6 тыс. руб.

В Перми есть две разновидности автоматов, где можно купить воду на розлив. Первый — это автоматы по очистке воды, которые крепятся обычно на внешних стенах многоквартирных домов. Второй — киоски, в которые воду привозят из скважин.

По оценке директора компании ООО «Третий кран» Кирилла Овчинникова (занимается производством вендингового оборудования и имеет свою сеть автоматов по очистке питьевой воды в Перми), на проведённых аукционах цены, по которым были разыграны места, были ниже рынка. По его данным, стоимость аренды у ТСЖ места под размещение автомата по очистке питьевой воды на стене дома сейчас варьируется от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. в месяц. А востребованность вендингов с водой из скважин — выше. Потому и цена должна быть больше.

Владельцы киосков по продаже артезианской воды говорят, что арендная плата в затратах их бизнеса — не главная строка расходов. В отличие от предпринимателей, которые просто очищают воду.

Юрий Михеев, совладелец сети вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды ООО «Каскад»:

— Бизнес стал настолько тяжёлым, что люди не готовы рисковать и устанавливать новые вендинговые аппараты по продаже питьевой воды. Цены на покупку одного вендингового аппарата начинаются с 600 тыс. руб. А потом его нужно установить и обслуживать. Это на фоне стабильной цены, высокого интереса к этой сфере со стороны надзорных органов и роста налоговой нагрузке из-за досрочной отмены ЕНВД. За последние три месяца ситуация со сбытом ухудшилась, снижение оборота на одном вендинговом аппарате начинается с 20%. Это значит, что снижается и без того низкая рентабельность. А устанавливая новые аппараты, предприниматели идут на существенные для себя риски: непонятно, будет ли нужный объём выручки на этом аппарате, позволит ли это за пять лет окупить все затраты. Выходом из ситуации могло бы стать заключение соглашений без торгов, увеличение сроков заключения договоров и помощь с подключением к электричеству.

Ещё четыре аукциона по размещению НТО состоятся в конце августа и начале сентября.

Всего в муниципальной схеме нестационарной торговли 729 мест под НТО. Схема постоянно меняется: по предложению предпринимателей в неё вносятся новые точки.

Городские власти предполагали разместить 201 объект

107 палаток 33 вендинговых аппарата 25 киосков 24 павильона 12 лотков

Из них:

торговля овощами и фруктами — 105 водой — 33 печатной продукцией — 14 мороженым и прохладительными напитками — 12 хлебом или кондитерскими изделиями — 9 цветами — 8 непродовольственными товарами — 6 общепит — 5 торговля рыбой — 3 мясными изделиями — 3 молочными продуктами — 3

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