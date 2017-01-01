Неконкурентные ларьки Половина мест на размещение НТО в Перми остались не востребованы предпринимателями

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Администрация Перми провела все 5 аукционов на размещение НТО, запланированные на август 2019 года. Примерно половина из 121 разыгранных администрацией мест оказались не востребованными у предпринимателей.

Фото: Евгений Запискин

Напомним, в июле 2019 года администрация Перми объявила проведение аукционов на размещение киосков и павильонов в в Дзержинском, Кировском, Свердловском, Ленинском, Оржоникидзевском, Мотовилихинском, Индустриальном районах и посёлке Новые Ляды.

В половине случае администрация не смогла разыграть лоты, поскольку не было подано ни одной корректно составленной заявки (58, по подсчётам «Нового компаньона»). Ещё по трём лотам торги были отменены по техническим причинам.

В итоге было разыграно только 60 мест под НТО. Только 23 лота из 121-ого были разыграны на конкурентных торгах, на них было подано два и более предложения по цене. Например, среди 7 мест на НТО со специализацией «мясо и мясная продукция» было разыграно только 4, из них все выиграл один предприниматель на безальтернативной основе (была подана только одна заявка).

Низкий уровень конкуренции объясняется в том числе тем, что не все участники рынка решили участвовать в торгах.

Владелец сети магазинов по продаже мяса и мясных изделий Руфат Мамедов, который реализует продукцию Куединского мясокомбината, заявил, что сознательно отказывался от участия в торгах. «Прежде всего, потому что несколько своих павильонов уже пришлось снести из-за требований администрации. Теперь приходится выплачивать за них кредиты и искать альтернативные места. Сейчас даже бесплатно не рискну идти устанавливать павильон, поскольку нет уверенности, что завтра опять не поменяют правила», — отмечает предприниматель.

Из 20 предложенных мест под размещение киосков и павильонов по торговле хлебом и кондитерскими изделиями удалось разыграть на торгах только 6 лотов (лишь на 1 из них было подано 2 и более предложения по цене). Один из владельцев киосков, торгующих хлебом, пояснил «Новому компаньону», почему не подал заявку на участие в аукционах летом этого года, хотя и пытался найти в конкурсной документации подходящее для себя место: «Мест под торговлю хлебом было выделено совсем немного. А те, что были в конкурсной документации, находятся либо там, где люди вообще не ходят, либо в отдалённых частях города. Возможности поменять специализацию киоска после торгов нет. Помимо всего прочего, пугает и досрочная отмена ЕНВД, нагрузка на бизнес сильно возрастёт, а торговля хлебом не самый прибыльный бизнес».

Наибольший интерес торги вызвали у предпринимателей, реализующих газеты и журналы. У них оказались востребованы 22 мест под киоски из 37, предложенных администрацией. При этом, 15 из 23 конкурентных торгов разыгрывали места именно под размещение киосков печати.

Владелец сети киосков печати Дмитрий Ерёмин выиграл на прошедших летом торгах уже 10 мест под размещение своих НТО. По его словам, за них приходится платить достаточно приличные средства.

«Альтернативы реализации печатной продукции по отношению к киоскам печати нет. Потребитель привык покупать их на бегу, по дороге домой или на работу, часто на остановке общественного транспорта. В помещениях или на первых этажах зданий печать будет продаваться значительно хуже, поэтому приходится участвовать в торгах за места под НТО. Те киоски печати, на которые никто не заявился — это в основном новые места, где раньше газетами и журналами никто не торговал. Поскольку нет понимания сколько можно там заработать, а все затраты нужно отбить за пять лет при внушительной стоимости установки самого киоска, то никто не рискует туда идти», — рассказывает Ерёмин.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолия Маховикова, есть три причины, по которым места под размещение нестационарной торговли могут быть не востребованы участниками рынка.

Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— Во-первых, не все места востребованы бизнесом в силу их расположения. Они могут находиться далеко от пешеходного трафика. Там же, где они востребованы, то по цене они торгуются хорошо. Во-вторых, зачастую предприниматели, владеющие несколькими киосками и павильонами, не всегда готовы сразу заявиться на все места. Например, есть интерес к установке 10 киосков, а средства есть только на 5. Поэтому предприниматели заявляются только на те лоты, которые им наиболее предпочтительны по цене и расположению. Киоски нового образца сейчас стоят от 300 тыс. руб., и 10 киосков сейчас обойдутся в цифру от 3 млн руб. В реальности же затраты выше, поскольку нужно ещё оборудование завести, оплатить аренду и т. д. В-третьих, есть сложности к доступу к информации и самому участию в аукционах. Особенно это касается предпринимателей, у которых есть один или два киоска. Для того, чтобы принять участие в аукционе нужно получить электронно-цифровую подпись и зарегистрироваться на площадке. Далеко не все к этому готовы. На эту проблему уже обращал внимание руководства администрации Перми.

По словам Анатолия Маховикова, на рабочей группе по НТО уже договорились с представителями администрации Перми о том, что те места на размещение киосков и павильонов, на которые не было подано ни одной заявки, будут повторно выставлены на торги. В случае, если они на этих торгах не будут востребованы, то нужно будет провести экспертный анализ и определить имеет смысл там торговая деятельность или нет. Сейчас обсуждается инициатива о создании экспертного коллегиального органа при департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, одной из функций которого могла бы стать оценка востребованности мест, предлагаемых на аукционах администрацией.

В мэрии подтверждают, что места, которые не были разыграны на аукционах, будут выставлены на повторные торги. Кроме того, чиновники обращают внимание, что есть возможность внести изменения в схему размещения нестационарной торговли, в том числе и включение дополнительных мест. Предприниматели могут обратиться с предложениями о размещении НТО, согласно регламенту разработанному администрацией Перми.

Для помощи предпринимателям по участию в электронных торгах МКУ «Пермский центр бизнеса» будет проводить консультации. Также в администрации обращают внимание бизнесменов на консультации, организуемые в администрациях районов города и департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.