Администрация Перми объявила проведение аукционов на размещение киосков и павильонов

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С 5 по 19 июля 2019 года были опубликованы извещения о проведении аукционов на размещение киосков и павильонов в Перми. В общей сложности в августе 2019 года предполагается разыграть 121 лот в Дзержинском, Кировском, Свердловском, Ленинском, Оржоникидзевском, Мотовилихинском, Индустриальном районах и посёлке Новые Ляды.

В ранее утверждённом графике было запланировано 199 лотов. В администрации Перми пояснили, что оставшиеся извещения о проведении аукционов на размещение киосков и павильонов появятся чуть позже.

Напомним, что ранее проведение аукционов на размещение киосков и павильонов было приостановлено, поскольку не были утверждены требования к их внешнему облику в муниципальных нормативно-правовых актах.

На сайте мэрии также сообщается, что в результате переговоров с предпринимательским сообществом городские власти внесли изменения в форму договора на размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Срок на установку НТО по итогам торгов увеличится до трёх месяцев.

Также уменьшается штраф за нарушение отдельных пунктов условий договора с 50% годовой платы до 25%. Кроме того, предусматривается возможность внесения платы за первый год размещения нестационарного торгового объекта в течение года с даты заключения договора. На прошлой неделе краевые власти изменили правила зон регулирования застройки ряда объектов культурного наследия, что может увеличить число киосков печати в Перми.