Мария Сыропятова В Перми вновь объявлены аукционы на размещение палаток, лотков и павильонов Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце августа городские власти планируют провести два аукциона на размещение объектов нестационарной торговли. Данные об этом размещены на муниципальной торговой площадке. 25 и 28 августа в Перми городские власти собираются разыграть 31 место под размещение павильонов, палаток и лотков.

На аукцион 25 августа выставлены семь мест под павильоны и 16 под палатки и лотки. По два места администрация Перми выделила под павильоны с непродовольственными товарами и мясом, а также по одному — под торговлю хлебом, молочными продуктами и общественным питанием.

Кроме того, в семи местах планируют разместить палатки с овощами и фруктами, по одному месту выделено под палатки с непродовольственными товарами и печатью. Мороженым и прохладительными напитками предполагают разрешить торговать в четырёх лотках и трёх палатках.



28 августа администрация Перми планирует разыграть пять мест под размещение лотков с мороженым и прохладительными напитками, а три — под палатки с овощами и фруктами.

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