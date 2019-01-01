Мария Сыропятова В Перми объявлены торги на места под киоски печати Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Администрация Перми объявила аукцион на размещение восьми киосков печати. Данные об этом появились на муниципальной торговой площадке. Аукцион запланирован на 8 сентября 2020 года. По два киоска печати расположены в Дзержинском, Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах Перми.

Участники рынка говорят, что большая часть из них расположена в местах с неплохим пешеходным трафиком.

Дмитрий Ерёмин, владелец сети киосков печати:

— Шесть из восьми мест расположены в местах, где раньше находились киоски печати. Это значит, что они будут востребованы бизнесом.

Часть этих мест была включена в схему нестационарной торговли по решению суда. В конце марта 2019 года Ленинский районный суд Перми признал недействующим постановление администрации Перми №521 от 2 августа 2018 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми» в отношении 43 мест под киоски печати. Более двух десятков мест было включено в муниципальную схему размещения объектов нестационарной торговли до вступления решения суда в законную силу. Остальные были включены туда уже после этого, в ноябре 2019 года.

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