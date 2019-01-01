Мария Сыропятова
В Перми объявлены торги на места под киоски печати
Администрация Перми объявила аукцион на размещение восьми киосков печати. Данные об этом появились на муниципальной торговой площадке. Аукцион запланирован на 8 сентября 2020 года. По два киоска печати расположены в Дзержинском, Мотовилихинском, Индустриальном и Свердловском районах Перми.
Участники рынка говорят, что большая часть из них расположена в местах с неплохим пешеходным трафиком.
Дмитрий Ерёмин, владелец сети киосков печати:
— Шесть из восьми мест расположены в местах, где раньше находились киоски печати. Это значит, что они будут востребованы бизнесом.
Часть этих мест была включена в схему нестационарной торговли по решению суда. В конце марта 2019 года Ленинский районный суд Перми признал недействующим постановление администрации Перми №521 от 2 августа 2018 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми» в отношении 43 мест под киоски печати. Более двух десятков мест было включено в муниципальную схему размещения объектов нестационарной торговли до вступления решения суда в законную силу. Остальные были включены туда уже после этого, в ноябре 2019 года.
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