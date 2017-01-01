Предприниматель добился возврата в схему ещё 18 мест под киоски печати

В администрации Перми исполнили решение суда

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Фото: Константин Долгановский

В схему размещения нестационарных торговых объектов Перми добавлено 18 мест под размещение киосков печати. Все они расположены на центральных улицах Перми. Решение об их включении в схему принято администрацией с учётом состоявшегося решения суда по иску владельца сети киосков печати Дмитрия Ерёмина.

В конце марта Ленинский районный суд Перми согласился с доводами истца о том, что принятая администрацией Перми новая схема размещения объектов нестационарной торговли «нарушает права и законные интересы» истца в части «невключения» ранее имевшихся в схеме мест. Тогда суд встал на сторону предпринимателя и частично признал недействующим постановление администрации Перми №521 от 2 августа 2018 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми» в отношении 43 мест под размещение киосков печати, не включённых в новую схему.

В конце июля 2019 года решение районного суда вступило в законную силу после рассмотрения апелляции ответчика в Пермском краевом суде. При этом более двух десятков мест под размещение объектов нестационарной торговли было включены городской администрацией в схему нестационарной торговли в Перми ещё до вступления решения суда в законную силу.

В аргументации иска использовались ссылки на Федеральный закон «О торговле», а также на обязательные нормативы обеспеченности населения объектами нестационарной торговли, торгующими печатью. Согласно этим нормативам, по расчётам «Нового компаньона», в Перми должно быть не менее 127 таких объектов. После принятия последних изменений в городскую схему размещения нестационарных торговых объектов Перми их будет более 140.

Однако не по всем местам из действующей схемы имеются заключённые договоры на размещение НТО. По словам участников рынка, далеко не все места, предусмотренные новой схемой, оказались востребованы, поскольку многие из новых мест характеризуются низким пешеходным трафиком. По словам представителя истцов и директора газеты «Эфир» Дмитрия Оксюты, вновь включённые в схему места будут востребованы у предпринимателей на торгах, поскольку все 18 киосков печати расположены достаточно удобно для покупателей газет и журналов, что ранее (до исключения их из новой схемы) были подтверждено многолетней практикой.

Теперь предприниматели ждут объявления торгов на заключение договоров, дающих право установить газетные киоски по этим вернувшимся в схему адресам.