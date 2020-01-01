Мария Сыропятова На эспланаде появятся три кафе-фургона Первые торги на размещение фудтраков в Перми могут пройти в мае Поделиться Поделиться Твитнуть

Аукцион под размещение в центре Перми фудтраков (кафе-фургонов с мобильной кухней для торговли едой быстрого приготовления и напитками) может состояться уже в мае 2021 года. Об этом рассказала и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова.

Как заявила чиновница на встрече с рестораторами в Пермской торгово-промышленной палате, в ближайшее время в схеме размещения объектов нестационарной торговли города появятся одиннадцать мест для фудтраков. Среди них — сквер Розалии Землячки, площадь у ДК Солдатова, эспланада. На последней планируется разместить три кафе-фургона: одно в квартале №68 и два возле Театра-Театра.

О возможности появления в регионе фудтраков впервые рассказали в сентябре 2020 года на заседании краевого правительства, а уже в декабре был опубликован первый проект изменения в схему нестационарной торговли, предусматривающий появление таких объектов в Перми.

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