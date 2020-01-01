Мария Сыропятова Администрация Перми разыграла четыре площадки под размещение фудтраков Три места для кафе-фургонов на эспланаде и у Театра-Театра достались одному предпринимателю Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми разыграла на аукционе четыре места под фудтраки из одиннадцати, предложенных предпринимателям. Это первый аукцион в краевом центре, предметом которого стали места под кафе-фургоны с мобильной кухней для торговли едой быстрого приготовления и напитками.

Два места рядом с Театром-Театром и одно в 68 квартале эспланады достались предпринимателю Максиму Куделину. По его словам, фудтрак на эспланаде будет продавать мороженое, а у Театра-Театра оба передвижных кафе начнут предлагать еду на вынос. «Меню пока прорабатывается, - пояснил Максим Куделин. – В планах картошка фри, хотдоги и комбо-наборы».

Ещё одна площадка под фудтрак в саду им. Миндовского в Индустриальном районе выиграл предприниматель Тимофей Штефан.

В случае заключения контрактов на размещение фудтраков мэрия Перми в городской бюджет за год на них заработает 292,4 тыс руб.

Остальные места, два из которых расположены у завода Шпагина (ул. Советская, 1б) и у ДК им. Солдатова (пр. Комсомольский, 79), пока не вызвали интереса у предпринимателей.

Заявка на размещение фудтрака на одном из мест у Театра-Театра от ООО «Аск» не была принята комиссией из-за недостатков в поданных на аукцион документах.

Период размещения фудтраков - 5 лет, под каждый предусмотрена площадка в 18 кв. м. Начальная стоимость варьировалась от 22,4 тыс. руб. до 53,7 тыс. руб.

Напомним,о возможности появления в Перми фудтраков впервые рассказали в сентябре 2020 года на заседании краевого правительства, а уже в декабре был опубликован первый проект изменения в схему нестационарной торговли, предусматривающий размещение таких объектов.

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