Анна Брюханова В край поступили партии вакцин «Спутник V» и «КовиВак» Завершили курс вакцинации 11% жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые партии вакцин от коронавирусной инфекции поступили в медорганизации Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Так, в регион доставлено 38 тыс. комплектов двухкомпонентной вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V») — это самая крупная поставка за июль. Партия уже распределена между поликлиниками, частными медорганизациями и мобильными пунктами вакцинации.

В край также поступила небольшая партия вакцины «КовиВак» — 2340 комплектов.

Таким образом, в текущем месяце в Прикамье завезли более 100 тыс. комплектов вакцин от COVID-19.

Ранее в минздраве сообщали, что за прошедшую неделю прививки поставили более 55 тыс. жителей региона

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 15 июля завершили курс иммунизации 283 тыс. человек. Это около 11% населения Пермского края.

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