В Перми снова заработали мобильные пункты вакцинации от коронавируса
На прошлой неделе их работа приостанавливалась из-за нехватки вакцины
В Перми с понедельника, 12 июля, заработали несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, об этом сообщает краевой минздрав. На прошлой неделе работу передвижных прививочных кабинетов пришлось приостанавливать из-за дефицита вакцины в регионе.
Как сообщили в ведомстве, крупная партия «Спутника V» (почти 26 тыс. доз) поступила в край 10 июля. Часть комплектов была передана для работы мобильных пунктов вакцинации.
На этой неделе они будут работать по следующим адресам:
ТЦ «Карусель» (1-й этаж), шоссе Космонавтов, 59:
12 и 13 июля с 14:00 до 18:00.
Гипермаркет «Лента», проспект Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет):
12 июля с 14:00 до 18:00.
Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед цирком):
14 июля с 10:00 до 15:00.
Центральный парк развлечений им. Горького, ул. Сибирская, 49 (шатёр на площади около Ротонды):
14–16 июля с 16:00 до 20:00;
17 и 18 июля с 11:00 до 17:00.
Дачный поселок Алёшиха (автобус на мини-рынке):
16 июля с 10:00 до 13:00.
Напомним, что сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что темпы заболевания коронавирусом в Пермском крае продолжают расти. За минувшие сутки выявлены уже 364 инфицированных жителя региона. Это новый максимум с начала пандемии.
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