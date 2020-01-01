В Перми снова заработали мобильные пункты вакцинации от коронавируса На прошлой неделе их работа приостанавливалась из-за нехватки вакцины Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с понедельника, 12 июля, заработали несколько мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, об этом сообщает краевой минздрав. На прошлой неделе работу передвижных прививочных кабинетов пришлось приостанавливать из-за дефицита вакцины в регионе.

Как сообщили в ведомстве, крупная партия «Спутника V» (почти 26 тыс. доз) поступила в край 10 июля. Часть комплектов была передана для работы мобильных пунктов вакцинации.

На этой неделе они будут работать по следующим адресам:

ТЦ «Карусель» (1-й этаж), шоссе Космонавтов, 59:

12 и 13 июля с 14:00 до 18:00.

Гипермаркет «Лента», проспект Парковый, 66 (мобильный комплекс на парковке справа от центрального входа в гипермаркет):

12 июля с 14:00 до 18:00.

Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед цирком):

14 июля с 10:00 до 15:00.

Центральный парк развлечений им. Горького, ул. Сибирская, 49 (шатёр на площади около Ротонды):

14–16 июля с 16:00 до 20:00;

17 и 18 июля с 11:00 до 17:00.

Дачный поселок Алёшиха (автобус на мини-рынке):

16 июля с 10:00 до 13:00.

Напомним, что сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что темпы заболевания коронавирусом в Пермском крае продолжают расти. За минувшие сутки выявлены уже 364 инфицированных жителя региона. Это новый максимум с начала пандемии.





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