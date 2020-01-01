Елена Синица В Прикамье поступило почти 26 тыс. доз вакцины от коронавируса Всего с момента иммунизации поступило 447 393 комплектов вакцин Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермский край доставили ещё 25 995 комплектов вакцины «Спутник V». Их распределили между медучреждениями края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным минздрава, с начала массовой вакцинации в крае привиты 393,3 тыс. жителей. Из них почти 268,5 тыс. полностью завершили курс иммунизации.





Всего с момента иммунизации поступило 447 393 комплектов вакцин. Из них 42 410 — «ЭпиВакКорона», 2340 — «КовиВак», 402 643 — «Спутник V».

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