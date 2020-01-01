Темпы заболевания коронавирусом в Пермском крае продолжают расти За сутки выявлено уже 364 инфицированных жителя региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе коронавирусной инфекцией заболели 364 человека. Это новый суточный максимум с начала пандемии (прежний был зафиксирован накануне, тогда заразились 357 жителей). Выздоровели 239 человек.

59 новых заболевших госпитализированы, 305 — оставлены на лечение дома, они находятся под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 148 пациентов мужского пола, 216 — женского. Среди заболевших 72 ребенка, 51 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 126 — в возрасте от 30 до 49 лет, 57 — от 50 до 64 лет, и 58 человек старше 65 лет.

Лечение в ковидных отделениях больниц проходят 2316 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключён 61 пациент.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 65 208, выздоровели 57 932 человека.





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