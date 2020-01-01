Анна Брюханова За неделю прививки от COVID-19 поставили 55 тыс. человек Число привитых от коронавируса жителей края достигло 10,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За прошедшую неделю первым и вторым компонентами привились более 55 тыс. жителей Пермского края. Из них первую дозу вакцины получили 43 тыс. человек, ещё 12,7 тыс. жителей закончили курс иммунизации, об этом сообщили в минздраве региона.

Таким образом, с начала вакцинации в Прикамье первым компонентом вакцины привились более 397 тыс. жителей. Из них курс иммунизации завершили 269,5 тыс. человек, это примерно 10,5% населения края.

На 12 июля первым компонентом привиты 47,4 тыс. работников промышленных предприятий, 9 тыс. из них привились за последние семь дней. Вакцинацию также прошли более 20,6 тыс. медработников, большинство из них вступают в контакт с инфицированными коронавирусом пациентами или являются волонтёрами. Кроме того, первым компонентом на сегодня иммунизированы почти 19,3 тыс. представителей сферы образования.

Записаться на прививку от коронавирусной инфекции в Пермском крае можно через регистратуры поликлиник и портал госуслуг. Обращаясь за прививкой в медорганизацию, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Услуга бесплатна и проводится за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования.

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