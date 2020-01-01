Андрей Стрельцов Строительство нового концертно-спортивного комплекса в Перми начнётся в 2022 году Проект объекта и госэкспертиза должны быть закончены до апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Концертно-спортивный комплекс в Дзержинском районе

permkrai.ru

Строительство многофункциональной арены (концертно-спортивного комплекса — КСК) в Дзержинском районе Перми должно начаться в следующем году. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании совета по физической культуре и спорту региона в понедельник, 12 июля.

Уже в первом квартале 2022 года планируется получить проект объекта и пройти государственную экспертизу строительства нового КСК.

Напомним, что возведение многофункциональной арены на 10,5 тыс. мест было одобрено оргкомитетом по подготовке и проведению 300-летия Перми.

В июне был объявлен аукцион на проектирование спортивного сооружения. Максимальная стоимость контракта определена в 93,2 млн руб. Объект будет построен на территории, примыкающей к железнодорожному вокзалу Пермь II.

Как указано в техническом задании, площадь объекта составит 30 тыс. кв. м. Комплекс будет насчитывать пять этажей, два из них займут тренировочная арена и хоккейная площадка.

В новом КСК планируется проводить игры БК «Парма» и ХК «Молот». Комплекс также можно будет использовать для проведения концертов, выставок, конференций и форумов.

В целом строительство объекта оценивается в 10 млрд руб., из них 7,5 млрд руб. власти рассчитывают получить из федерального бюджета.

Что касается нынешней базы профессиональных спортивных команд — УДС «Молот», то, по словам губернатора, сооружение должно быть реконструировано и подготовлено к поступлению в региональную собственность, после чего продолжит функционирование как один из важных спортивных центров региона.

Напомним, УДС «Молот» в настоящее время выставлен на торги. Начальная стоимость имущественного комплекса — 702 млн руб. В правительстве стоимость выкупа считают слишком высокой: в краевом бюджете на эти цели заложено 300 млн руб.

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