Елена Синица «Планов — громадьё» Оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми обсудил, какие проекты удастся реализовать к юбилею города, а какие нет Поделиться Поделиться Твитнуть

оргкомитет пермь-300

Пресс-служба губернатора Пермского края

Общий объём инвестиций в подготовку к 300-летию Перми оценивается в 198,5 млрд руб. Из них 50 млрд руб. составят средства частных инвесторов. Всего в перечень войдут 150 объектов. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время первого заседания оргкомитета по подготовке к юбилею города под председательством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Транспорт

Одним из знаковых объектов является пермский аэропорт Большое Савино. В рамках первого этапа реконструкции были установлены пять телетрапов, рулёжная дорожка и авиаперрон. К 2023 году планируется сделать реконструировать взлётно-посадочной полосу и перроны, благоустроить рулёжную дорожку. А поскольку, как отметил губернатор, по закону «взлётно-посадочная полоса — чисто федеральная история», регион не может самостоятельно вкладывать свои средства. И для завершения всех работ нужно 4,6 млрд руб. федеральных инвестиций.

Среди новых направлений — базирование на постоянной основе с 2022 года шести самолётов Sukhoi Superjet 100 в рамках договорённостей краевых властей с авикомпанией Red Wings. Кроме этого, он отметил, что в рамках региональных субсидий по стимулированию авиаперевозок будут развиваться такие туристические направления, как Пермь — Мурманск и Пермь — Иркутск.

Транспортно-пересадочный узел Пермь II сейчас находится на стадии проектно-изыскательных работ. Предполагается, что проект будет готов в этом году и РЖД приступит к его реализации.

«Это обязательство РЖД, подписаны соответствующие соглашения. Здесь трудность именно с юридическим спором, который ведётся вместе с прокуратурой. Мы надеемся, что все необходимые участки в ближайшее время будут сформированы и переданы РЖД», — пояснил Махонин.

Год сдачи объекта — 2023-й.

Другие проекты, реализация которых будет идти вместе с РЖД, — это организация наземного метро и строительство нового железнодорожного моста «ниже КамГЭС». Все необходимые подготовительные этапы пройдены. Проект будет реализован в софинансировании с железными дорогами в равных долях — 50% на 50%. Ориентировочная стоимость составляет 27,5 млрд руб. По словам Дмитрия Махонина, предполагается, что «кольцо по модели Москвы» будет сформировано в 2026 году, однако власти рассчитывают закончить эти работы раньше.

Строительство железнодорожного моста планируется начать в этом году.

Третий мост через Каму сейчас на стадии проработки финансовых условий организации мостового перехода. Он может обойтись в 43,6 млрд руб. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства.

«Проект реалистичен к 2025, может, 2027 году», — добавил Махонин.

К юбилею города в Перми также должна быть построена ул. Строителей. Первый этап (ул. Куфонина — ул. Вишерская) будет завершён в этом году. Продолжение до ул. Папанинцев построят до 2022 года (второй этап). А при реализации третьего этапа (Папанинцев — площадь Гайдара) краю потребуется помощь федерального бюджета. Необходимо увеличивать тоннели под Трансибирской магистралью. Общая стоимость всей улицы составляет 14 млрд руб., и край рассчитывает, что 3,5 млрд руб. выделит Москва.

Культура

Одна из главных задач в рамках подготовки к 300-летию — формирование кластера на «Заводе им. Шпагина». Именно здесь разместится новое здание Пермской художественной галереи. На данный момент завершено проектирование, определён подрядчик (ООО «ЛимакМаращСтрой»), идёт подготовка строительной площадки. Стоимость строительно-монтажных работ — 5,2 млрд руб., потребность в федеральном финансировании — 3,9 млрд руб. Объект планируется завершить к 2023 году. На этом же пространстве разместится Музей пермских древностей, а также «Союзмультпарк» (в рамках соглашения с «Союзмультфильмом»).

Новая сцена театра оперы и балета всё же не будет построена к 300-летию Перми. Срок завершения объекта продлён до 2025 года.

По мнению губернатора, перенос сроков реализации объекта связан с ошибкой при формировании технического задания.

«Техническое задание было сформировано на объект площадью более 50 тыс. кв. м, что привело бы к затратам по реализации в 30 млрд руб. Мы считаем, что такие деньги нецелесообразно тратить, поэтому техзадание было изменено. Сейчас проектировщик снизил площадь до тридцати с небольшим тысяч квадратных метров», — пояснил Дмитрий Махонин.

Он отметил, что уменьшение площади здания никоим образом не повлияет на его облик. Ориентировочная стоимость проекта составит 15 млрд руб. При этом, по словам губернатора, ранее федеральное финансирование заявлялось в 10–11 млрд руб., но «больше мы и не просим». Оставшаяся сумма будет покрыта либо за счёт софинансирования, либо за счёт вложения частных инвесторов.

Другим важным проектом является строительство краевой музыкальной школы с интернатом в микрорайоне ДКЖ. Строительно-монтажные работы оцениваются в 1,6 млрд руб., из них 1,2 млрд руб. будут привлечены из федерального бюджета. Губернатор подчеркнул, что это знаковый проект.

«Владимир Владимирович Путин сам держит на контроле этот проект. Он мне звонил в прошлом году, весной, интересовался стадией реализации этого проекта. Школ таких в России единицы, для Перми это очень важно с точки зрения подготовки музыкантов», — пояснил Дмитрий Махонин.

В этом же году начнётся и реконструкция Большого зала филармонии.

Самым «проблемным», по выражению губернатора, является сегодня проект реконструкции цирка (филиал ФГП «Росгосцирк»). Общая стоимость работ оценивается в 0,7 млрд руб.

«С 1970-го цирк ни разу не ремонтировался. Но это тоже знаковое место для горожан», — отметил Махонин.

Спорт

Ещё одним важным объектом, который, очевидно, не удастся завершить к 2023 году, является многофункциональная спортивная арена. В этом году только завершится проектирование объекта. Начать строительство могут во втором квартале следующего года, а завершить — в 2024 году. В целом строительство объекта оценивается в 10 млрд руб., из них 7,5 млрд руб. власти рассчитывают получить из федерального бюджета.

«Сейчас вместе с корпорацией «ДОМ.РФ» формируем проект инфраструктурного займа около 5 млрд руб. Также есть предварительные договорённости по привлечению 1,5 млрд руб. в формате государственно-частного партнёрства», — добавил Дмитрий Махонин.

Однако к 300-летию город может рассчитывать на обновление спорткомплекса «Энергия» и манежа «Спартак». Что касается «Энергии», то «на днях» власти рассчитывают получить заключение Госэкспертизы на проект и приступить к выбору подрядчика. Стоимость реконструкции оценили в 1,9 млрд руб. И здесь регион также рассчитывает на помощь федерального бюджета в размере 1,2 млрд руб. Уже сейчас удалось привлечь 220 млн руб. по федеральному проекту «Спорт норма жизни».

Проект по реконструкции «Спартака» сейчас находится на этапе выбора подрядчика для строительных работ. Они оцениваются в 0,6 млрд руб.

Медицина

Уже в мае власти рассчитывают объявить конкурс на строительство нового здания инфекционной больницы.

«За основу взят казанский проект. Власти Татарстана нам его подарили. Сейчас идёт привязка к местности. Действующие корпуса инфекционной больницы в центре города — деревянные домики, которым практически век уже. Они уже не просто морально устарели, а как в сказке про «Трёх поросят» — домик первого поросёнка», — отметил губернатор.

Стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 3,4 млрд руб., из федерального бюджета планируется привлечь 2,5 млрд руб. По словам Дмитрия Махонина, сдать объект планируется в 2022 году.

Кроме этого, ведётся проектирование онкологического диспансера. Как отметил Дмитрий Махонин, этот проект является примером того, что «мы гибкие и не только просим федерального финансирования».

Он, напомним, реализуется в формате государственно-частного партнёрств с ГК «МедИнвестГрупп». Стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 10,5 млрд руб. Завершение проектирования запланировано на 2021 год.

Новые кураторы

Как отметил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, к юбилею города «планов — громадьё».

«В плане должны быть чётко обозначены те проекты, которые точно будут готовы к празднованию в 2023 году. Те объекты, которые получится начать, но не получится закончить, необходимо правильно скоммуницировать, чтобы не было ощущения недостроя», — резюмировал Чернышенко.

Вице-премьер выступил с рядом предложений, которые, по его мнению, могли бы сделать процесс подготовки к юбилею города более эффективным.

В частности, он предложил создать региональный оргкомитет по подготовке к 300-летию.

«Я предлагаю губернатору рассмотреть возможность создания регионального оргкомитета, который, мне кажется, сам губернатор должен возглавить. Такой опыт есть у других коллег, которые тоже большие даты отмечают. Региональный оргкомитет не замещает федеральный, но он позволит осуществлять здесь координацию », — пояснил Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, в оргкомитет также обязательно должны входить представители местного бизнеса (в частности, зампред назвал в их числе ПАО «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ», пермские заводы) и общественных объединений.

Вторым «оперативным» органом, по словам Чернышенко, должен стать оперативный штаб в виде автономной некоммерческой организации (АНО) под руководством «молодого толкового менеджера». Предполагается, что будет осуществлять контакт с населением, ежедневно мониторить ситуацию.

Плюс Дмитрий Чернышенко предложил создать фонд внебюджетного финансирования проекта.

«Это будет фонд, жертвователи в который могут получать какие-то преференции со стороны региональных властей в рамках полномочий законодательства. Это достаточно гибкий инструмент, позволяющий вовлечь граждан в подготовку», — заключил вице-премьер.





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