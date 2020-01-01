За неделю спасатели Перми предотвратили гибель на воде двух мужчин и ребёнка Все инциденты произошли в Кировском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

По данным Пермской городской службы спасения, за неделю с 1 по 8 июля в Перми произошло семнадцать происшествий на пляжах и водных объектах, предотвращена гибель трёх человек.

Так, 1 июля из акватории Камы спасатели доставили на берег двух мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Они плыли по реке на сдувшемся надувном матрасе.

А 7 июля спасатели предотвратили гибель 15-летнего ребёнка. Подросток не мог самостоятельно доплыть до берега, группа оперативного реагирования на лодке подобрала пострадавшего. Оба ЧП произошли в Кировском районе.

Также спасатели 15 раз оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим при порезах или тепловых ударах.

Напомним, усилить контроль за водными объектами на территории Перми и края было решено на прошлой неделе, когда резко увеличилось число погибших на воде. Только за день, 28 июня, в крае утонули пятеро детей.

На заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому минтербезу совместно с МЧС отработать произошедшие случаи.

«У нас ситуация ну просто катастрофическая. Когда по пять человек гибнут на таких объектах в сутки — это ну очень плохая статистика», — отметил Дмитрий Махонин.

2 июля на заседании городской КЧС под председательством мэра Алексея Дёмкина было принято решение ввести дополнительное патрулирование водных объектов, а на пляжах КамГЭС, в Кировском и Ленинском районах установить дежурство штатных специалистов Пермской городской службы спасения.





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