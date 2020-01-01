Елена Синица Дмитрий Махонин: Когда в сутки гибнут пять детей — это очень плохая статистика Минтербезу и МЧС поручено отработать вопросы безопасности на водных объектах Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 29 июня, на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с утонувшими детьми. Он рекомендовал краевому минтербезу совместно с МЧС отработать произошедшие случаи.

«Коллеги, я бы хотел, чтобы вы большое внимание уделили вопросам безопасности на водных объектах. У нас ситуация ну просто катастрофическая. Когда по пять человек гибнут на таких объектах в сутки — это ну очень плохая статистика, — отмечает Дмитрий Махонин. — Мы с вами рассматривали вопросы обустройства пляжей, мест купания, говорили о мерах предосторожности. В моём понимании, вот не обижайтесь, не всё сделано так, как нужно. По КамГЭСу, два подростка, прыгнув в воду, утонуло! Просто запрет ныряния — даже таблички не повешено».





Губернатор также попросил министерство территориальной безопасности отработать произошедшие случаи и посмотреть вместе с МЧС «где какие оплошности есть».





Он также добавил, что у водоёмов необходимо поставить предупреждающие таблички и проработать полный комплекс мер, которые предоставит МЧС.





Напомним , за прошедшие сутки в Пермском крае утонуло пятеро детей. Из них трое — в Орджоникидзевском районе.









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