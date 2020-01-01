Елена Синица
Дмитрий Махонин: Когда в сутки гибнут пять детей — это очень плохая статистика
Минтербезу и МЧС поручено отработать вопросы безопасности на водных объектах
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Во вторник, 29 июня, на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал ситуацию с утонувшими детьми. Он рекомендовал краевому минтербезу совместно с МЧС отработать произошедшие случаи.
«Коллеги, я бы хотел, чтобы вы большое внимание уделили вопросам безопасности на водных объектах. У нас ситуация ну просто катастрофическая. Когда по пять человек гибнут на таких объектах в сутки — это ну очень плохая статистика, — отмечает Дмитрий Махонин. — Мы с вами рассматривали вопросы обустройства пляжей, мест купания, говорили о мерах предосторожности. В моём понимании, вот не обижайтесь, не всё сделано так, как нужно. По КамГЭСу, два подростка, прыгнув в воду, утонуло! Просто запрет ныряния — даже таблички не повешено».
Губернатор также попросил министерство территориальной безопасности отработать произошедшие случаи и посмотреть вместе с МЧС «где какие оплошности есть».
Он также добавил, что у водоёмов необходимо поставить предупреждающие таблички и проработать полный комплекс мер, которые предоставит МЧС.
Напомним, за прошедшие сутки в Пермском крае утонуло пятеро детей. Из них трое — в Орджоникидзевском районе.
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