Елена Синица За прошедшие сутки в Пермском крае утонуло пятеро детей Трое из них — в Орджоникидзевском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пляж

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, за прошедшие сутки в регионе утонули пятеро детей. Из них трое — в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Двое несовершеннолетних 2003-го и 2007-го года рождения утонули на пляже КамГЭС. Ещё один мальчик 2005-го года рождения утонул вечером на р. Васильевка (п. Голованово).





В 11:00 на р.Лолог (Гайнский городской округ) утонул подросток 2005-го года рождения.





Как сообщили в краевом минтербезе, к 11:00 29 июня мальчик не обнаружен.





К местным спасателям в помощь прибыла водолазная группа Пермской краевой службы спасения из 6 человек, проводятся дальнейшие поиски.





В Карагайском муниципальном округе на реке в д. Ния утонула девочка ( 2014 года рождения) и её мать (1982 года рождения), которая пыталась спасти дочь.

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