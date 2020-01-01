На пляже КамГЭС в Перми утонули двое подростков
Оба ЧП случились 28 июня
В понедельник, 28 июня, в Перми на пляже возле Камской ГЭС утонули двое несовершеннолетних 14 и 17 лет. Об этом сообщает ВЕТТА.
Сначала нашли тело 14-летнего мальчика, прыгнувшего с местного пирса и не выплывшего из воды. У школьника оказались поврежденными шейные позвонки. Примерно в то же время спасатели получили сигнал, что в районе пляжа утонул 17-летний юноша. Информация подтвердилась.
По данным МВД, в Перми за прошедшие сутки утонули трое несовершеннолетних. Ещё один 16-летний подросток погиб на реке Васильевка в Голованово.
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