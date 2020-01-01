Анна Брюханова Держимся на плаву Как на пляжах Прикамья усилили меры безопасности, чтобы показатель смертности не достиг дна Поделиться Поделиться Твитнуть

Пляж камГЭС

Анна Брюханова

С начала купального сезона на водоёмах Пермского края погибли более 20 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Такие данные приводят в министерстве территориальной безопасности. В середине июня служба спасения рапортовала: происшествий на воде меньше, чем год назад. И вот всего за одну жаркую неделю отставание ликвидировано. Причём инциденты с гибелью детей зафиксированы как на диких, так и на официальных пляжах. 2 июля минтербез обсуждал проблему с главами муниципалитетов, а мэр Перми Алексей Дёмкин провёл специальное заседание КЧС. Разрабатывали комплекс мер по предотвращения несчастных случаев на воде. «Новый компаньон» выяснил, какие решения приняты и считают ли эксперты их достаточными.

Усиливаем патрулирование

Встречу с главами муниципалитетов проводил замминистра территориальной безопасности Пермского края Александр Иванов. Прежде всего заслушали те территории, где была допущена гибель детей.

«Главам муниципальных образований было указано на отсутствие мест отдыха на водных объектах, — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края Вадим Арамилев. — На сегодняшний день в Пермском крае всего лишь восемь официально открытых мест, где люди могут комфортно и безопасно отдыхать на воде. Из 45 муниципальных образований только в трёх есть такие места — в Перми, Пермском районе и Добрянке. Этого явно недостаточно. Перед главами муниципальных образований поставлена задача провести ряд мероприятий, которые должны стабилизировать обстановку».

В частности, решено усилить контроль за отчётностью глав и тщательней отслеживать их действия по обеспечению безопасного отдыха граждан у воды. Как это будут делать на местах, стало ясно по итогам заседания пермского КЧС.

«Несмотря на все меры безопасности, которые были выполнены перед началом сезона и предпринимаются сейчас, ситуация остается напряжённой, — сказал глава Перми, председатель городской КЧС Алексей Дёмкин. — Необходимо вводить дополнительные меры. Например, совместные патрулирования с сотрудниками ГИМС, чтобы горожане, приходя в места отдыха у воды, чувствовали себя безопасно и комфортно».

Как сообщили на комиссии, на пляжах КамГЭС, в Кировском и Ленинском районах вместе с матросами-спасателями уже дежурят штатные спасатели Пермской городской службы спасения. А со стороны администрации Перми усилен контроль за их работой.

Поставлены спасатели и в неорганизованных местах отдыха у воды — в районе Речного вокзала и на реке Мулянке в микрорайоне Парковом. Здесь также установлены знаки о запрете купания.

«Прежде всего сделан акцент на работу спасательных постов: для усиления патрулирования привлекаются сотрудники органов местного самоуправления, МЧС, волонтёры, добровольцы, институт старост в населённых пунктах, — говорит Вадим Арамилев. — Совместно с органами полиции проводится патрулирование на предмет распития спиртных напитков посетителями, выявления нарушителей порядка и привлечения их к административной ответственности».

Трагедия на КамГЭСе

Четырёхсотметровый пляж у КамГЭС оснащён всего одним спасательным постом. Специалисты говорят, этого достаточно. Обычно.

По словам заместителя директора Пермской краевой службы спасения Вадима Можаева, в дни пиковых нагрузок, то есть в жаркую субботу или воскресенье, на пляже КамГЭСа одновременно находятся 3,5 тыс. человек. В такие дни количество спасателей на объекте увеличивается до 6—8 человек, ходят полицейские патрули. «Но к каждому человеку спасателя не приставишь!» — говорит Мажаев. Выставлены билборды, предупреждающие об определённых ограничениях. Но люди всё равно не обращают внимания и нарушают.

Анна Брюханова

Например, прыгают в воду с капитальных строений и сооружений, которые для этого не предназначены. Именно так на КамГЭСе погиб 14-летний ребёнок: спрыгнул с пирса и сломал позвоночник.

Сейчас вход на пирс закрыт, а ещё решено огородить опасную для купания зону около 300 м: там резко обрывается дно.

Лишняя тысяча рублей

Для тех, кто нарушает правила поведения в воде, предусмотрены санкции. Однако в ГИМС говорят: штрафовать или задерживать граждан, пренебрегающих правилами, может только компетентный орган — полиция, например.

Сейчас в Пермском крае штрафом в размере 1 тыс. руб. можно наказать за купание у пристаней, в пределах запретных и охраняемых зон, а также в иных местах, где выставлены информационные ограничительные знаки.

По словам Вадима Арамилева, планируется ужесточить наказание в отношении родителей, оставляющих детей без присмотра во время посещения водного объекта или пляжа. Однако процесс внесения изменений в нормативно-правовые акты достаточно длителен и может занять целый год.

Почему мы тонем

Среди самых частых причин несчастных случаев на воде среди взрослых — алкогольное опьянение, купание в неустановленных, опасных местах, прыжки в воду с капитальных строений и сооружений, которые для этого не предназначены. Среди детей — оставление без внимания родителей и элементарное неумение плавать. На это указывает заместитель директора Пермской службы спасения Вадим Можаев:

— Упускается тот момент, что среди подрастающего поколения многие не умеют плавать. В Советском Союзе обучение плаванию входило в школьную программу. Сейчас такие программы тоже существуют, но не проводятся на должном уровне. Большое упущение, что с детьми никто не работает. Это должно происходить в семьях, в школе. Должны вестись профилактические беседы, что без взрослых нахождение у воды и в воде запрещено. Взрослый должен проверить берег, воду, глубину водоёма. А у нас дети предоставлены сами себе, идут к водоёму и погибают. Поэтому над проблемой нужно работать школам, администрации, средствам массой информации. Нужно донести до детей, насколько опасно нахождение у воды: баловство, «тарзанки», ныряние с пирсов, с лодок и катеров.

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

Как вести себя в чрезвычайной ситуации на воде?

«Если начинаешь тонуть, прежде всего необходимо звать на помощь — громко кричать, махать руками. Если нет такой возможности, нужно пытаться выплывать с глубины к берегу. Паниковать нельзя! — рассказывает Вадим Можаев. — Если сам видишь, как другой человек начинает тонуть, нужно взвесить свои силы, сможешь ли ты его спасти. Если ты этого сделать не можешь, то лучше позвать кого-то на помощь. Но если есть необходимые степень и уровень подготовки, то ты обязан помочь тонущему человеку. Я считаю, это позиция любого гражданина».

Напоминаем

Летом 2021 года официально в Перми можно купаться только в пяти местах: на пляже в Кировском районе, на центральном городском пляже, в Мотовилихинском пруду, а также на пляжах у КамГЭСа и в Новых Лядах.

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