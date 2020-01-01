Мария Сыропятова За купание в фонтанах пермяков планируется не только штрафовать, но и предупреждать Штрафовать предлагается за купание в местах, где есть табличка о запрете Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Комитет по государственной политике и местному самоуправлению рекомендовал Законодательному собранию Пермского края скорректировать норму и ввести предупреждение как вид административного наказания за купание в неустановленных местах (по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина).

Теперь штрафовать предлагается только за «купание у пристаней», «в пределах запретных и охраняемых зон», а также в иных местах, «где выставлены информационные ограничительные знаки». Ранее законопроектом предлагалось штрафовать за купание в любых неустановленных местах, в том числе в фонтанах.

По данным мэрии, летом 2020 года официально можно было купаться в Перми только в пяти местах: на пляже в Кировском районе, на центральном городском пляже, в Мотовилихинском пруду, а также на пляжах на КамГЭС и в Новых Лядах.

Кроме того, предложенной к принятию поправкой предлагается смягчить административное наказание: теперь кроме штрафа в 1 тыс. руб. в Пермском крае предлагается выписывать предупреждение.

Напомним, в ноябре 2020 года на публичное обсуждение был направлен законопроект об изменениях в краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае». Разработчик — фракция «Единая Россия» в краевом парламенте. Законопроект предполагает введение целого набора новых штрафов. Среди них и штрафы за купание в неустановленных местах, в том числе фонтанах. Законопроект прошёл первое чтение в ноябре 2020 года, депутаты планируют рассмотреть законопроект на пленарном заседании в феврале.

Рекомендованы к принятию и аналогичные поправки о включении предупреждения как административной санкции за выпас сельскохозяйственных животных в не установленных для этого местах, складирование земли в неустановленных местах и невыполнение других обязательных работ, предусмотренных разрешением муниципалитета (инициатор поправок — губернатор Пермского края Дмитрий Махонин).

Также предлагается ввести повышенные штрафы за повторное складирование мусора или снега вне предназначенных для этого территорий. Штраф для граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 40 тыс. до 60 тыс. руб. За первое подобное нарушение гражданам по-прежнему будет грозить от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс.руб., юрлицам — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Статью 6.6.1 «Нарушение порядка использования объекта озеленения» предложено дополнить частью 7 о неисполнении муниципальных требований к содержанию собственниками земельных участков озеленения на них. За отсутствие работ по вырубке сухостоя, складирование на газонах и цветниках песка, грязи, мусора, снега и льда собственникам или управляющим организациям грозит предупреждение или штраф. Для граждан он может составлять от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. о 4 тыс. руб., а для юрлиц — от 15 тыс. до 20 тыс. руб. (инициатор поправки — глава Березников Константин Светлаков). Также рекомендована к принятию поправка о штрафах для собственников земли за самовольных отвод и слив вод на территорию общего пользования или соседние участки других владельцев. По предложению Константина Светлакова штрафы за это для граждан составят от 1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 10 тыс.до 15 тыс. руб.

Напомним, первое чтение проект прошёл в ноябре 2020 года, ко второму чтению было добавлено 74 поправки, в основном технического характера. Второе чтение намечено на пленарном заседании краевого парламента 18 февраля.

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