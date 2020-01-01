Елена Синица Реготделение «КПРФ» утвердило списки в Заксобрание и гордуму В список кандидатов на выборы разного уровня вошли 263 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 3 июля, состоялся третий этап 49-й отчётно-выборной конференции Пермского краевого отделения КПРФ. На нём партия выдвинула кандидатов в краевой парламент и Пермскую городскую думу. Об этом сообщается на сайте партии.

Так, партийный список на выборах в Заксобрание возглавили секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, депутат парламента Владимир Чулошников и руководитель охранного агентства «Командор-Гарант» Владимир Мальчиков.





Список в гордуму возглавили Ксения Айтакова и Владимир Чулошников.





В целом партия приняла решение о выдвижении 263 кандидатов по одномандатным округам и партийным спискам на выборы разного уровня, которые состоятся в Пермском крае





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