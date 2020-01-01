Елена Синица

Краевой избирком заверил список кандидатов в Заксобрание от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»

В списке 94 человека

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выборы

Избирательная комиссия Пермского края заверила единый список кандидатов в депутаты Заксобрания, выдвинутого «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость». В список вошли 94 человека. Об этом сообщается в телеграм-канале избиркома.

Сейчас сведения о выдвинутых кандидатах направили для проверки достоверности в установленные законодательством государственные органы.

Напомним, в первую тройку списка на выборы в Заксобрание от партии выдвинули главврача ГКБ №4 Андрея Ронзина, исполнительного директора АНО ДОВ «Центр повышения квалификации государственных и муниципальных служащих» Романа Петухова и бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова.

Также ранее списки на выборы в краевой парламент утвердили «Единая Россия» и «Коммунисты России».

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