Елена Синица В Пермский край поступит ещё 60 тыс. доз вакцины от COVID-19 В регионе поставлен рекорд по количеству вакцинированных за день Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие 10 дней в Пермский край поступит большая партия — порядка 60 тыс. доз — вакцины от коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень во время брифинга на портале 59.ru.

В основном речь идет о вакцине «Спутник V». Также ожидается поступление 2,5 тыс. доз вакцины «КовиВак», а вот «ЭпиВакКорона» пока в край поступать не будет.





«Мы зависим от федеральных поставок. На сегодняшний день благодаря обращению Дмитрия Николаевича Махонина к Татьяне Васильевне Голиковой увеличилась поставка вакцин, — говорит Крутень. — Но она увеличилась и за счёт увеличения вакцинированных жителей. Вчера в Пермском крае было вакцинировано 10 тыс. человек. Это, по сути дела, рекорд».

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