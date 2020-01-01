Елена Синица Роспотребнадзор: «Случаев осложнений на вакцинацию в крае не зарегистрировано» У некоторых пациентов наблюдалось краткосрочное повышение температуры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 2 июля, на портале 59.ru состоялся брифинг по ситуации с COVID-19. На нём руководитель Роспотребнадзора Виталий Костарев заявил, что в крае не зарегистрировано случаев осложнений на вакцинацию от коронавируса.

«От слова «совсем» не зарегистрировано. Каждый случай прошёл через нашу статистику, так положено. У нас случаев таких не проходило», — сказал Костарев.





Он обратил внимания, что это касается всех вакцин, доступных в крае: «Спутник V» , «КовиВак», «ЭпиВакКорона».





Главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов отметил, что говорить «привитые не болеют — это категорически неправильно».





«Все наши врачи отмечают, что все они [привитые] болеют легко, — говорит Касатов. — Если они попадают в стационар, то не из-за тяжести течения коронавируса, а в основном из-за рисков по сопутствующим заболеваниям».









Он также добавил, что при вакцинации «Спутник V» у некоторых пациентов наблюдалось краткосрочное повышение температуры — не более 48 часов.





Эпидемиолог Ирина Фельдблюм отметила, что любая вакцинация — «это маленькая операция» и организм «в любом случае должен отреагировать».





По её словам, большинство побочных явлений сейчас зафиксированы от вакцины «Спутник V».





«Но именно «Спутник V» даёт самый напряжённый и продолжительный иммунитет. Вакцины «КовиВак», «ЭпиВакКорона» дают меньшее количество побочных проявлений, но надо признать, что иммунитет от них менее продолжительный», — говорит Фельдблюм.

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