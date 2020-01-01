Елена Синица В Пермском крае коронавирусом заболели 353 вакцинированных от COVID-19 Это 0,1% от общего числа поставивших прививки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае вакцинировались 348 тыс. жителей. Из них после прививки заболели только 353 человека. Это 0,1% от числа вакцинированных. Об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора Виталий Костарев во время брифинга по ситуации с коронавирусом на портале 59.ru.

«Причём эти 353 человека: 60% вакцинированы одним компонентом, а 40% — это период достаточно короткий после второй вакцинации. У них не прошло 42 дня после вакцинации», — пояснил Костарев.





Эпидемиолог Ирина Фельдблюм подчеркнула, что производители вакцин говорят о вероятности заболеть после вакцины в 5–8%.





«Прививка — это не панацея. Привитый может заболеть, но практически это стопроцентная гарантия от летального исхода», — отметила Фельдблюм.





Напомним , ранее сообщалось, что в течение 10 дней в Пермский край поступит 60 тыс. доз вакцин.





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