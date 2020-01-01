Елена Синица Кнут, пряник и вакцинация Как на предприятиях Прикамья собираются к сентябрю иммунизировать 60% своих сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: pharmapractice.ru

Архив ИД «Компаньон»

На днях краевой оперштаб ввёл новые ограничительные меры по борьбе с COVID-19. В частности, руководителям предприятий порекомендовали к 1 сентября привить не менее 60% сотрудников, а невакцинированных перевести на «удалёнку». Тем не менее, по мнению советника губернатора Дмитрия Жебелева, введённых мер недостаточно. «Новый компаньон» поговорил с организациями региона о том, как они реагируют на рекомендации оперштаба и как стимулируют сотрудников прививаться.

Курорт «Усть-Качка»





Администрация курорта «Усть-Качка» в числе первых в регионе ввела поощрения для привившихся от COVID-19 сотрудников. Поставившие прививку сотрудники могут получить премию в размере 1 тыс. руб. и один дополнительный день к отпуску.





Как сообщили в пресс-службе курорта, на данный момент привито 168 сотрудников, из них 40 уже получили паспорта вакцинации. Также свыше 100 сотрудников привились в центрах добровольной вакцинации.





Отмечается, что на курорте сейчас работают 782 человека. Почти все они подали заявку на вакцинирование.





Прививают всех «Спутником V» сотрудники ГБУЗ «Пермская ЦРБ» в поликлинике курорта.





При этом вакцинация остаётся добровольной на усмотрение каждого сотрудника.





«Мы прибегаем к вакцинации сотрудников, потому что это, в том числе, влияет на репутацию сферы гостеприимства Пермского края. Наша общая задача — обеспечить безопасность и спокойствие тех, кто пользуется нашими услугами», — отмечает гендиректор ЗАО «Курорт «Усть-Качка» Сергей Постников.





Курорт «Ключи»





А вот в «Ключах» на данный момент мер по стимулированию сотрудников нет. По словам заместителя директора по административно-хозяйственной части Алексея Петухова, сотрудники и без этого идут прививаться.





«У нас пока вопрос введения таких мер не возникал. Наши сотрудники отреагировали нормально, прививаются все. Вакцины ежедневно заказываем, поэтапно прививаемся. Отказавшихся от прививки у нас пока нет. Думаю, уже дней через 5–7 у нас будут хорошие результаты вакцинации», — пояснил Алексей Петухов.





По его словам, сейчас в «Ключах» привито 52% сотрудников.





Он также отметил, что посетителям, которые планируют приехать на курорт в июле-августе, тоже рекомендуют прививаться. Но на данный момент нет требования о том, чтобы пропускать на курорт только привитых.





В целом на территории «Ключей» продолжают действовать все ограничительные меры согласно требованиям Роспотребнадзора.





Онлайн-ритейлер «Самокат»





В федеральном онлайн-ритейлере «Самокат», который работает и в Перми, система мотивации для вакцинированных пока только в стадии разработки.





«В данный момент мы только продумываем систему мотивации для вакцинированных сотрудников, — сообщила Милана Леонова, представитель пресс-службы ритейлера. — Среди тех, кто ещё не успел сделать прививку, мы ведём просветительскую деятельность о необходимости вакцинации и совместно с партнёрами продумываем запуск мобильных пунктов вакцинации для курьеров и других сотрудников».





С начала марта 2020 года в «Самокате» действуют регламенты бесконтактной доставки и индивидуальной защиты для сотрудников. На протяжении всего этого времени ведётся постоянный мониторинг состояния здоровья курьеров, супервайзеров и администраторов складов. Кроме этого, поверхности дарксторов тщательно обрабатывают.





«Это важно для безопасности наших курьеров и пользователей», — добавили в пресс-службе.





Краснокамский ремонтно-механический завод





А вот в Краснокамском РМЗ оплачивают обследование на уровень антител сотрудникам, если те сомневаются, ставить ли прививку (например, недавно переболели).





«Мы хотим, чтобы сотрудники были более-менее защищены. Хотим с высокой регулярностью проводить тестирования на антитела, чтобы быть уверенными, что всё в порядке. Если антитела есть в достаточном количестве, то мы не настаиваем на прививке. В обратном случае стараемся объяснять, почему желательно привиться», — рассказал «Новому компаньону» директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.





Также на территории предприятия продолжают действовать все необходимые ограничительные меры.





«Мотовилихинские заводы»





На «Мотовилихинских заводах» каких-то мотивационных мер пока не планируют.





«По состоянию на сегодняшний день более 420 работников гражданского и военного дивизионов уже прошли вакцинацию и получили сертификат профилактической прививки, — говорит руководитель пресс-службы предприятия Евгений Цвет. — Ещё порядка 1000 человек планируют поставить прививку в ближайшее время.





Корпорация «ВСМПО-Ависма»





А вот в корпорации «ВСМПО-Ависма» решили не ограничиваться просветительской деятельностью. Там для сотрудников, прошедших хотя бы один этап вакцинации, устроят розыгрыш призов.





В августе корпорация разыграет четыре путёвки на двоих в Турцию, 10 велосипедов, 10 телевизоров, поддерживающих формат 4К, и 100 сертификатов в магазин бытовой техники.





Чтобы стать участников лотереи, прививку нужно сделать до 31 июля.





Победителей выберут в прямом эфире с помощью рандомайзера.





АО «Протон-ПМ»





На предприятии ракетно-космической промышленности АО «Протон-ПМ» привитым сотрудникам выплачивают денежное вознаграждение и предоставляют выходной день после иммунизации.





«Сотрудникам, получившим оба компонента вакцины, при предъявлении сертификата о вакцинации выплачивается единовременное вознаграждение в размере средней оплаты труда за одну рабочую смену, а также предоставляется день отдыха на следующий день после вакцинации», — сообщили в пресс-службе предприятия.





Для иммунизации работников от COVID-19 в здравпунктах предприятия используется российская вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V»).





По данным на 1 июля 2021 года, оба компонента вакцины получили 480 сотрудников. Ещё 206 сотрудников имеют иммунитет после перенесённого заболевания, а четыре человека находятся на больничном.





На «удалёнку» сотрудников пока не отправляют.





Тем не менее на предприятии продолжает действовать комплекс мер по обеспечению безопасных условий труда. Сотрудники в обязательном порядке соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.





Помимо этого, организованы места для обработки рук санитайзерами. В помещениях с большим потоком людей установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, проводится обработка поверхностей антисептиками.





Все совещания проводятся в режиме видео-конференц-связи. Полностью отменены культурно-массовые и спортивные мероприятия.





Также в пресс-службе отметили, что все сотрудники, вернувшиеся из командировок и зарубежных поездок, в обязательном порядке проходят тестирование ПЦР.





Сотрудники партнёрских организаций из других регионов допускаются на территорию предприятия только при наличии сертификата о вакцинации либо теста ПЦР, полученного не ранее трёх дней до посещения АО «Протон-ПМ».





Кроме того, на базе цеха 3АО «Протон-ПМ» организован пошив защитных масок для обеспечения сотрудников, а на базе заводской химической лаборатории — изготовление антисептических растворов для обработки рук и помещений.

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