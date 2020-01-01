Елена Синица Дмитрий Жебелев: «Принятые меры необходимы, но недостаточны» По словам советника губернатора, в странах, справившихся с ростом заболеваемости COVID-19, они были жёстче Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев

Константин Долгановский

Принятые ограничительные меры по COVID-19 могут оказаться недостаточными для сокращения числа заражений. Об этом «Новому компаньону» сообщил внештатный советник главы региона Дмитрий Жебелев, комментируя решения оперштаба Прикамья 29 июня, согласно которым вводятся дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

«В целом, принятые меры необходимы, но, скорее всего, ещё недостаточны. Сейчас нет ничего важнее сокращения числа заражений, а как следствие — госпитализированных и умерших. Как мы знаем, главная опасность коронавируса, тем более его варианта дельта, — это скорость распространения, — говорит Дмитрий Жебелев. — Из-за неё одновременно заболевает так много людей, что ни одна система здравоохранения в мире, а тем более наша, не способна справиться с их лечением».

Он добавил, что максимальный эффект от вакцинации сегодня возможен только через 42 дня, когда у получивших прививку выработается достаточный иммунитет.

Он отмечает, что сегодня есть два варианта действий. Первый — как можно больше создавать и перепрофилировать коек, «что отнимет ресурсы у помощи больным с другими диагнозами и при этом обойдётся бюджету и жителям Пермского края в миллиарды рублей». Второй — сократить число контактов и заражений настолько, «насколько это возможно, чтобы нуждающихся в госпитализации было меньше».

Как говорит Жебелев, среди принятых ограничений главные — те, что касаются массовых мероприятий.

По его словам, исследование эффективности таких мер, проведённое в 131 стране мира, и осенний опыт Пермского края подтвердили, что они самые эффективные. Однако результат зависит от их соблюдения и «отсутствия исключений для кого бы то ни было».

Запрет на работу общепита связан с попыткой ограничить проведение развлекательных мероприятий с участием большого количества людей в закрытых помещениях, потому что это самые опасные условия для распространения коронавируса, говорит советник губернатора.

Говоря об ограничениях для групп риска и невакцинированных, он сообщил, что форма рекомендации, а не требования выбрана по формальным и этическим причинам.

«В Пермском крае пока нет постановления главного санитарного врача, которое позволяло бы кого бы то ни было обязывать отстранять сотрудников от работы или переводить на «дистанционку». И не проработаны все риски с дискриминацией тех, кто может при этом пострадать не по своей вине — например, имея противопоказания к вакцинации», — комментирует Жебелев.

Он также отметил, что в других странах, успешно справившихся с ростом заболеваемости и не допустивших перегрузку здравоохранения, ограничительные меры были значительно более жёсткими.

«Сейчас особенно много зависит от каждого из нас — будем ли мы стараться соблюдать дистанцию, носить маски там, где это требуется, не общаться с другими при любых признаках ОРВИ и делать прививки, это напрямую повлияет на то, останутся ли в живых несколько тысяч наших земляков», — резюмирует Дмитрий Жебелев.

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