Елена Синица
Губернатор края не исключил возможность введения принудительной вакцинации
Но пока что предпосылок для этого нет
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Сейчас речи о введении принудительной вакцинации в Пермском крае не идёт. Об этом во время прямого эфира в сообществе «Мой город – Пермь» заявил губернатор края Дмитрий Махонин.
«Позавчера видел фотографии с парка Горького, где выстроилась очередь на вакцинацию в передвижном пункте. За один день пункт вакцинировал примерно 240 человек. Зачем нам принудительная вакцинация, если люди идут и вакцинируются сами? Я сейчас не рассматриваю вопросы о принудительной вакцинации. Все решения нужно принимать очень взвешено, консультируясь со специалистами и только так », – пояснил Дмитрий Махонин.
Он также добавил, что пока предпосылок нет, но «если это понадобится для сохранения жизней и здоровья жителей , то мы будем вынуждены это сделать».
Напомним, 29 июня ввёл дополнительные ограничительные меры по борьбе с COVID-19.
Однако по мнению советника губернатора Дмитрия Жебелева, введённых мер недостаточно.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть