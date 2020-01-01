Елена Синица Губернатор края не исключил возможность введения принудительной вакцинации Но пока что предпосылок для этого нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Сейчас речи о введении принудительной вакцинации в Пермском крае не идёт. Об этом во время прямого эфира в сообществе «Мой город – Пермь» заявил губернатор края Дмитрий Махонин.

«Позавчера видел фотографии с парка Горького, где выстроилась очередь на вакцинацию в передвижном пункте. За один день пункт вакцинировал примерно 240 человек. Зачем нам принудительная вакцинация, если люди идут и вакцинируются сами? Я сейчас не рассматриваю вопросы о принудительной вакцинации. Все решения нужно принимать очень взвешено, консультируясь со специалистами и только так », – пояснил Дмитрий Махонин.





Он также добавил, что пока предпосылок нет, но «если это понадобится для сохранения жизней и здоровья жителей , то мы будем вынуждены это сделать».





Напомним, 29 июня ввёл дополнительные ограничительные меры по борьбе с COVID-19.





Однако по мнению советника губернатора Дмитрия Жебелева, введённых мер недостаточно.

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