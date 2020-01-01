МЧС: 28 июня в Пермском крае снова ожидаются сильные грозы и шквалистый ветер Спасатели просят жителей региона соблюдать осторожность во время непогоды Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС снова предупредили жителей Пермского края о сложных метеоусловиях в регионе в понедельник, 28 июня. По прогнозам синоптиков, на фоне жары до плюс 30 градусов возможны сильные грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют жителям Прикамья во время ухудшения погоды соблюдать осторожность: избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, а также не парковать возле них машины.

Напомним, в Перми во время сильного ливня, прошедшего вечером 25 июня, поломало деревья, затопило улицы, а в некоторых районах пострадали коммуникации. Благоустроители и коммунальщики в течение суток устраняли последствия.

24 июня в городе также прошёл ливень, из-за которого затопило шоссе Космонавтов. Кроме этого, размыло грунт обновлённой набережной.

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