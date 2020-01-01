Елена Синица Ливень в Перми повредил часть обновленной набережной Последствия ЧП устраняются Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сильный ливень, прошедший днём 24 июня, размыл грунт на набережной Перми. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, накануне в Перми выпало 25 мм осадков, что составляет почти 30% месячной нормы. В результате сильного дождя, на набережной, в том числе на недавно открытом новом участке возле большой детской площадки, произошло размывание грунта.





« Подрядчик оперативно отреагировал и направил необходимое количество техники и рабочих для устранения размыва. Сейчас участок набережной приведён в нормативное состояние», — говорится в сообщение.





Кроме этого, в районе подземного перехода, где сейчас ведутся ремонтные работы, вода вышла на откосы, размыло цветники. Последствия устраняют.





Напомним, ранее также сообщалось, что после сильного ливня затопило шоссе Космонавтов

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