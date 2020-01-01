После сильного ливня в Перми затопило шоссе Космонавтов
Обильные осадки прогнозируются и завтра
Сегодня, 24 июня, около 14 часов 30 минут на Пермь обрушился сильный ливень. Дождь был непродолжительным, но сильным. По словам очевидцев, некоторые пермские дороги превратились в полноводные реки.
Как сообщает «Рифей», наиболее сильное подтопление наблюдалось на шоссе Космонавтов в районе Гознака.
Как пояснили в администрации Перми, «в городе ливневая канализация регулярно прочищается, после чего справляется с осадками в среднем до получаса, что соответствует нормативам. Если осадков больше нормы, особенно в низинах, требуется больше времени до полного ухода воды».
По прогнозам МЧС, сильные ливни с усилением ветра возможны на территории Пермского края и завтра, 25 июня.
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