После сильного ливня в Перми затопило шоссе Космонавтов Обильные осадки прогнозируются и завтра Поделиться Поделиться Твитнуть

Потоп на ш. Космонавтов 24 июня 2021 года

Сегодня, 24 июня, около 14 часов 30 минут на Пермь обрушился сильный ливень. Дождь был непродолжительным, но сильным. По словам очевидцев, некоторые пермские дороги превратились в полноводные реки.

Как сообщает «Рифей», наиболее сильное подтопление наблюдалось на шоссе Космонавтов в районе Гознака.

Как пояснили в администрации Перми, «в городе ливневая канализация регулярно прочищается, после чего справляется с осадками в среднем до получаса, что соответствует нормативам. Если осадков больше нормы, особенно в низинах, требуется больше времени до полного ухода воды».

По прогнозам МЧС, сильные ливни с усилением ветра возможны на территории Пермского края и завтра, 25 июня.

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