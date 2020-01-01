Елена Синица Алексей Дёмкин: «Бросить все силы на устранение последствий грозы» Коммунальщики уже ведут работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми из-за сильного ливня, прошедшего вечером 25 июня, поломало деревья, затопило улицы, а в некоторых районах пострадали коммуникации. Благоустроители и коммунальщики уже устраняют последствия. Об этом сообщил глава города Алексей Дёмкин в своём личном профиле в Instagram.

«Главы районов должны ускорить работу своих подрядчиков, бросить все силы на устранение последствий грозы. У нас есть два дня, чтобы привести город в порядок и начать рабочую неделю штатно. Поручил главам районов держать ситуацию на контроле!», — пишет Алексей Дёмкин.





Напомним, 24 июня в городе также прошёл ливень, впоследствии которого затопило шоссе Космонавтов . Кроме этого, размыло грунт обновлённой набережной . Однако последствия ЧП оперативно устранили.

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